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2 - 9 февраля 2009
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У нас новый сайт!

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Здесь находится архив старой версии сайта. Новый сайт газеты находится по адресу http://www.belmarket.by
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Обновление: 029.01.2009
Учредитель и издатель:
ЗАО "Медиарынок"

Регистрационное свидетельство:
№308 от 23 августа 2005 года

Главный редактор:
Ходосовский Вячеслав Владимирович 		Почтовый адрес:
220012, г. Минск, ул.Сурганова, д.24, офис 18, ЗАО "МЕДИАРЫНОК", редакция газеты "Белорусы и рынок"

E-mail: root@br.minsk.by

Тел./факсы для справок:
(017) 331 99 39 		Выходит с 1990 года

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