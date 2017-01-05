№5(841)
2 - 9 февраля 2009
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Обновление: 029.01.2009
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О нас
Учредитель и издатель:
ЗАО "Медиарынок"
Регистрационное свидетельство:
№308 от 23 августа 2005 года
Главный редактор:
Ходосовский Вячеслав Владимирович
Почтовый адрес:
220012, г. Минск, ул.Сурганова, д.24, офис 18, ЗАО "МЕДИАРЫНОК", редакция газеты "Белорусы и рынок"
E-mail:
root@br.minsk.by
Тел./факсы для справок:
(017) 331 99 39
Выходит с 1990 года
© Copyright "Медиарынок" 1997-2017
При полном или частичном
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